Saúde para quem precisa: Prefeitura Municipal de Guajará realiza mais um atendimento itinerante na comunidade Boa Fé e entorno

A Unidade Básica de Saúde Fluvial, estar ancorada no porto atendendo moradores do Boa Fé e aguarda o rio subir um pouco mais para entrar no Lagoinha, Novo Horizonte e nas demais localidades ribeirinhas do município