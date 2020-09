A aquisição foi feita em São Paulo (SP) pela seguradora, sendo do mesmo modelo do anterior, um Esquilo B2, que se envolveu em um acidente e teve quase perca total. A diferença entre ambas é que a nova aeronave é semi-nova com menos horas de voo.

A nova aeronave transporta 6 pessoas, incluindo a tripulação e seu ano de fabricação é 2013 possui cerca de 500 horas de voo. Ao chegar no acre será batizada de Harpia 04 e ficará à disposição do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

O próprio governador Gladson Cameli, esteve em São Paulo pessoalmente durante as negociações da nova aeronave e aprovou a nova aquisição para o estado.

Em um perfil de rede social, o diretor de Transporte Aeronáutico do Gabinete Militar, tenente-coronel Carlos Augusto Negreiros, registrou a saída da aeronave de São Paulo rumo ao Acre.

Em janeiro deste ano a hélice do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) bateu em um caminhão que seguia na BR-364, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. No dia do acidente, o helicóptero dava apoio em uma operação contra o crime organizado na região do segundo distrito, sendo que ninguém se feriu com gravidade.