Assessoria – O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) recebeu na manhã desta terça-feira (29), o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Anderson Abreu e o secretário de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur) do Governo do Acre, Victor Bonecker, para tratar sobre a conclusão das obras do polo moveleiro do município, que será construído próximo a BR-364 e ao Rio Tarauacá, além da construção da fábrica de compensado.

Durante o encontro, Jesus Sérgio e os secretários Anderson Abreu e Victor Bonecker gravaram um vídeo, onde confirmaram que as obras do polo moveleiro serão concluídas daqui a dois meses. Segundo Jesus Sérgio, já há inclusive uma lista com os nomes das marcenarias que ocuparão o local, conforme o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) do Ministério Público. Já em relação à fábrica de compensado, o Governo do Acre está em negociação com um empresário de Tarauacá para cessão de um terreno, para a fábrica ser construída.

Vale lembrar que em julho deste ano, o deputado Jesus Sérgio esteve reunido com o secretário Anderson Abreu e pediu a definição de um novo local para o polo moveleiro de Tarauacá, com acesso à BR-364 e ao Rio Tarauacá, visando facilitar o escoamento da produção.

“Essa notícia da conclusão do polo moveleiro de Tarauacá chega com uma sensação de alívio para o setor, pois neste momento de crise temos que nos unir e ajudar aos setores que geram emprego e renda e consequentemente o crescimento da economia. Estive em julho reunido com o secretário Anderson, onde pedi para o governo atender uma demanda do setor, que era a construção de um novo polo mais perto da cidade e com mais estrutura, o que foi prontamente atendido pelo governo”, destacou Jesus Sérgio.

Veja o vídeo: