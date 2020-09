O jovem proprietário da distribuidora Jardim, Edson Barbosa da Silva Neto, de 23 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, 28.

O crime aconteceu dentro do seu estabelecimento localizado na Rua Milton Maciel (antiga Flaviano Melo) no bairro Santa Cecília, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Edson estava na distribuidora quando três homens não identificados chegaram em um carro de cor preta e pararam na rua atrás do estabelecimento.

Dois dos criminosos foram até onde Edson estava, o chamaram e efetuaram vários tiros. Três disparos atingiram o jovem no peito, abdômen e perna. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Edson que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os policiais colheram as características do carro e dos autores do crime. Foi feito um patrulhamento na região, mas ninguém foi preso.

Agentes da Delegacia de homicídios e proteção à pessoa (DHPP) já iniciaram as Investigações. A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções. Por Ac24horas