Joelma Costa da Silva, de 14, e Sara Freitas de Souza, de 13, são amigas e desapareceram ao sair de igreja — Foto: Arquivo da família

As duas adolescentes Joelma Costa da Silva, de 14 anos, e Sara Freitas de Souza, de 13 anos, que estavam desaparecidas desde a noite de domingo (27) após saírem de um culto evangélico no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, foram achadas no início da noite desta segunda (28).

A informação foi confirmada pela mãe de Sara, Rosiane Freitas. O G1 não conseguiu contato com a mãe da adolescente Joelma, Eliana Costa.

“Ela [Sara] falou que elas estavam só as duas, em um quartinho na praça do Calafate. Disseram que eram só elas duas”, contou.

Rosiane disse que as duas estão bem e que elas chegaram em casa por volta das 19 horas desta segunda (28), quase 24 horas depois de terem desaparecido.

“A minha outra filha foi comprar pão e já encontrou com elas no caminho quando elas já estavam voltando para casa. Quero só agradecer a todos que ajudaram e compartilharam. Que Deus abençoe a todos que nos ajudaram”, disse.

Entenda o caso

Joelma e Sara são amigas e estavam em um culto com a família, mas, ao terminar a reunião, as meninas desapareceram da igreja. Os pais acreditavam que elas já estivessem em casa, mas, ao chegarem na residência, não encontraram as adolescentes.

“Sentamos no banco da frente e elas sentaram atrás e quando saímos elas já não estavam mais. Ela nunca tinha feito esse tipo de coisa”, contou Eliana Costa, mãe de Joelma.

A mãe de Sara, Rosiane Freitas, disse que a família frequenta a igreja e que a filha foi a pé com as amigas e, ao perceber que não estava mais na igreja, acreditava que ela já tinha voltado para casa.

“Pensei que ela já estava em casa. Quando cheguei minha outra filha disse que a Sara não estava”, contou.

A mãe falou que acredita que as meninas tenham planejado sair de casa e que algumas roupas de Sara tinham desaparecido.

“Tinha comprado umas roupas para ela e olhei, mas não estava. Ela colocou as roupas na mochila e saiu. Teve gente que viu ela com a bolsa. Elas duas, cada uma com uma bolsa nas costas”, contou.

Por Alcinete Gadelha, G1 Acre