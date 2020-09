Ao lado do Governador Gladson Cameli, o Prefeito Clodoaldo Rodrigues participou na manhã desta segunda-feira, 28, da entrega da Avenida Cultural, onde estão localizados importantes prédios que foram revitalizados e também reinaugurados hoje, como o Ginásio Poliesportivo Alailton Negreiros e o Salão Cultural Cordélia Lima. Na ocasião, o governo do estado realizou ainda a entrega de uma frota de 20 ônibus para Regional do Juruá, onde 09 devem ficar em Cruzeiro do Sul. Na mesma avenida também está o localizado o Teatro dos Náuas, que será reinaugurado nesta noite.

O governador destacou a importância de cuidar dos espaços, para que as futuras gerações também possam ter acesso aos benefícios, através da conservação dos locais. Cameli parabenizou Cruzeiro do Sul pelos 116 anos, destacando sua felicidade em entregar as obras em uma data tão especial, o aniversário da cidade onde nasceu.

“São 110 ônibus no total para o estado e para esta região são 21 que estamos entregando hoje. Estamos entregando toda estrutura do Ginásio Alailton Negreiros, do Cordélia Lima, a Avenida Cultural e à noite o Teatro, todos revitalizados. Vamos colocar os responsáveis para cuidar desses locais, manter tudo em ordem, para cuidar dos bens da nossa cidade, que não venham a ser novamente deteriorados. É um presente para Cruzeiro do Sul nesta data tão especial”, destacou o governador Gladson Cameli.

O Prefeito Clodoaldo Rodrigues participou do evento, e comemorou os benefícios que chegam para Cruzeiro do Sul. Para Clodoaldo a união entre estado e município são fundamentais para um melhor desenvolvimento da cidade.

“Esse é um momento muito importante para nossa cidade. Agradecemos muito pelos investimentos que estão sendo realizados pelo governo do estado, pelo Governador Gladson, nesta parte estrutural, de revitalização de espaços tão importantes como esses. Precisamos ter esse olhar diferenciado, de valorização cultural e esportiva, oferecendo espaços de qualidade para nossos jovens. Outro grande benefício trazido hoje é a frota de ônibus que vai ajudar bastante os estudantes no deslocamento até as escolas. Cruzeiro do Sul faz aniversário e os cruzeirenses ganham esse grandioso presente”, enfatizou o prefeito.