Santos tinha deixado o presídio de Rio Branco e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica desde o último dia 19 de setembro. De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC), ele cumpria pena em regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas.

A informação repassada para a polícia é que a vítima estava com a mulher na varanda da casa quando dois homens chegaram em um carro, se aproximaram do portão e iniciaram os disparos contra os dois. A mulher de Santos chegou a ficar ferida com estilhaços nos pés.