Concepção arquitetônica do novo Instituto Santa Juliana; prédio terá rampa e elevador de acesso para portadores de necessidades especiais – Fonte: Sedur

Se tudo transcorrer como o previsto, ainda em dezembro deste ano o Governo do Estado do Acre começa as obras de ampliação e revitalização do Instituto Santa Juliana, em Sena Madureira (município a 140 quilômetros de Rio Branco). Estimada em R$ 4,9 milhões, a intervenção terá o aval do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), do governo federal, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e com emendas de bancada de parlamentares acreanos.

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), do governo do Estado, já concluiu o projeto, que resgata as características originais do prédio, construído na década de 20, sem, no entanto, abrir mão do conforto para educadores e estudantes.

Concepção arquitetônica do novo Instituto Santa Juliana; obras de revitalização começam em dezembro – Fonte: Sedur

A parte arquitetônica foi pesquisada por meio de fotos antigas e de depoimentos de moradores, permitindo que a equipe da Sedur pudesse formalizar a essência do projeto. “Conseguimos saber exatamente como era cada ambiente, fazendo a catalogação de todos os recintos, das paredes, piso e teto”, afirma a arquiteta Soad Farias, chefe do Departamento de Criação da Sedur.

Antes, porém, um levantamento minucioso dos danos, incluindo as suas causas e as soluções, permitiu à Sedur saber onde estão os gargalos que precisam ser sanados. O hall de entrada, por exemplo, apresenta afundamento do piso, enquanto que no telhado a inclinação inadequada feita em reformas anteriores causou infiltração extrema da água da chuva.

Interior do Instituto Santa Juliana, após a revitalização; início das obras está previsto para dezembro – Fonte: Sedur

Do lado de fora, na fachada, os balaústres originais foram retirados, assim como o tijolo aparente, também em reformas passadas. Com o novo projeto, além da restauração do prédio anterior, o prédio ganha uma rampa e um elevador para permitir o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais.

Na semana passada, o secretário Mauro Sérgio Cruz, de Educação, Cultura e Esportes, conheceu o projeto arquitetônico, depois de já ter feito uma visita ao Instituto Santa Juliana, na semana anterior.

Projeto arquitetônico do Instituto Santa Juliana, em Sena Madureira; obras devem sair do papel em dezembro – Fonte: Sedur

Ele acredita que depois de pronta, a unidade agregará mais valor à cidade e à comunidade de Sena Madureira, o terceiro maior município do Acre, com cerca de 40 mil habitantes. Esse é o grande objetivo e o que recomenda o Iphan, o fato de que a obra tenha um cunho social. “Será um grande presente para a comunidade e uma forma de valorizarmos ainda mais os nossos alunos de Sena Madureira”, comemora Sérgio Cruz.

Conforme Jander Nobre, diretor-técnico da Sedur, o trabalho neste momento é dos engenheiros responsáveis pelo orçamento. Vencida essa etapa, o projeto vai para a Comissão Permanente de Licitação (CPL).

Imagens do Instituto Santa Juliana na década de 70; edificação será totalmente revitalizada pelo governo Gladson Cameli – Fonte: Sedur