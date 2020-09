“Ele tinha chamado o motorista de aplicativo, estava supostamente indo embora do local e o executor já estava lá há um certo período, só observando a rotina dele naquele local. Então, aproveitou que ele estava embriagado, se aproximou do veículo e o executou praticamente a curta distância”, contou o delegado.

A motivação do crime, pelo que foi apurado pela polícia, tem ligação com facções criminosas, já que Rocha era integrante de um desses grupos.

O motorista do veículo, que não teve o nome divulgado, também foi alvejado por um disparo de arma de fogo na região do abdômen. Segundo o delegado, ele foi levado para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, e aguarda resultado de uma tomografia para saber se vai ser necessário fazer cirurgia.

Rocha não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do carro antes de receber atendimento médico. O corpo do rapaz foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para os procedimentos cabíveis.

A vítima estava com uma arma no momento do ataque. Um adolescente que estava com Rocha pegou a arma dele e ainda saiu correndo em direção ao autor do homicídio e atirando. O adolescente se apresentou na delegacia e foi apreendido em seguida. Do G1 Acre