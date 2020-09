Ao saber do reforço financeiro para um dos setores mais robustos da atual gestão, o governador Gladson Cameli destacou o apoio que o Acre vem recebendo do governo federal – Foto: Diego Gurgel

O Governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Segurança Pública do Acre vai receber esta semana, mais de R$ 14 milhões de reais para reforçar ações ao enfrentamento da criminalidade violenta e executar o plano de valorização dos profissionais da área no Acre. A garantia do repasse foi confirmada pelo diretor da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen), Luiz Mariano Júnior, ao secretário Paulo Cézar dos Santos em reunião na sede do órgão, na quinta-feira, 24, em Brasília.

Ao saber do reforço financeiro para um dos setores mais robustos da atual gestão, o governador Gladson Cameli destacou o apoio que o Acre vem recebendo do governo federal e elogiou o trabalho executado pela equipe que está à frente da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). “Parabenizo a Secretaria de Segurança, o governo federal e toda a equipe do secretário Paulo Cézar que está fazendo um esforço muito grande para canalizar recursos para que a gente possa reforçar as ações. Se não tiver a parte técnica alinhada com a parte política, não conseguiremos avançar. Vamos avançar ainda mais sobre o território da criminalidade com as ações que já estamos executando”, enfatizou o governador Gladson Cameli.

Viaturas semiblindadas, vigilância noturna e bases de polícia itinerante

O secretário Paulo Cézar dos Santos detalhou como e onde serão aplicados os recursos liberados. Na Secretaria de Segurança Pública (Sejusp), já estão em andamento os processos para agilizar a aquisição de armas e viaturas semiblindadas e motocicletas para reforçar o patrulhamento motorizado. No setor bélico, as forças de segurança irão receber armas semiautomáticas. A vigilância noturna e diurna será reforçada com drones nas áreas consideradas como “zona vermelha”. No mesmo pacote a segurança pública estadual terá acesso à tecnologia avançada, conectando em tempo real as viaturas em patrulhamento.

Paralelo a esses investimentos, a Sejusp vai concluir o novo Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, que está em fase final de implantação. Para o Policiamento Comunitário estão previstas a instalação de 7 postos e mais 10 postos de delegacia itinerante. Para policiais que integram as forças de segurança, o governo do Estado, por meio da Sejusp, vai implantar 6 academias na capital e no interior e reforçar o atendimento psicossocial para policiais militares, bombeiros, agentes socioeducativos e policiais penais.

Até o ano que vem, cerca de 4 mil policiais terão concluído o Curso de Operações Integradas (COI), no qual as primeiras turmas já concluíram a carga horária. Cada policial vai efetuar cerca de 100 disparos de arma de fogo no treinamento, cinco vezes mais do que efetuaram durante a academia. Fechando esse amplo pacote de investimentos, ainda vão ser abertas vagas para mestrado aos gestores da pasta. “É um amplo investimento que o Estado já está executando para valorizar nossos policiais e estruturar nossas policiais. O combate à criminalidade será ainda mais intensificado”, garante Paulo Cézar.