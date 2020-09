Famosa pela farinha de alta qualidade, pelos biscoitos de goma, pela catedral de arquitetura alemã, suas grandes ladeiras e águas escuras de seus frequentados rios, a segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, completa nesta segunda-feira, 28, 116 anos de fundação.

E o hasteamento da bandeira em frente à Catedral Nossa Senhora da Glória nesta manhã foi o pontapé inicial das comemorações pelo aniversário da cidade, com a presença do governador Gladson Cameli, acompanhado da primeira-dama, Ana Paula Cameli, ao lado do prefeito Clodoaldo Rodrigues.

Com um ano marcado mundialmente pela pandemia da Covid-19, que hoje perde força principalmente no Vale do Juruá, o governador Gladson Cameli destacou que esse é um tempo de união e reflexões para juntos vencer os próximos desafios e entregar a Cruzeiro do Sul um trabalho importante de gere crescimento da região, revelando ter ainda cerca de R$ 100 milhões para investimentos este ano em todo o Acre, principalmente na área de saúde.

“Vamos implantar aqui o trabalho de quimioterapia, a compra de ressonância, tomógrafo, para que as pessoas não saiam mais daqui para ter que fazer tratamento fora do estado. E não apenas na regional do Juruá, mas do Alto e Baixo Acre. Porque nosso trabalho é amenizar a dor da população. Teremos a OCA de Cruzeiro do Sul, que está com as obras em fase final e a inauguração da Avenida Cultural hoje. Tudo isso nos anima em saber que temos uma grande motivação para melhorar a vida das pessoas”, destacou o governador.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Ribeiro, ressaltou que neste aniversário o povo da cidade é seu maior patrimônio. Ele aproveitou o momento para agradecer o governador por todo o trabalho realizado frente à pandemia e que agora, mesmo próximo do fim da gestão municipal, cuidar das pessoas é a prioridade.

“Esse é um motivo de alegria. Sabemos que vivemos um momento difícil, mas temos procurado resgatar a confiança da população nos políticos em geral. E a principal marca que a gente vai deixar é acompanhar de perto os anseios do povo e procurar seus problemas. Estamos dentro das ruas e bairros, então só me resta parabenizar os cruzeirenses pelo aniversário da cidade”, conta o prefeito.

A solenidade de hasteamento da bandeira contou ainda com as presenças do vice-governador, Major Rocha, do comandante do 61º BIS, do tenente-coronel Carlos Eduardo, do senador Petecão e da ex-primeira-dama do Estado, Beatriz Cameli.