A Fundação FCCV fechou as ações da semana passada com faxinaços em duas unidades de saúde de Cruzeiro do Sul. Na quinta-feira (24), a ação foi realizada na UBS 25 de Agosto e, na sexta-feira (25), ocorreu na UBS Jesuino Lins, no bairro Alumínio.

Estas atividades integram o Projeto Faxinaço, que tem como objetivo combater focos de mosquitos transmissores de doenças e promover uma limpeza geral dos locais.

As atividades integram serviços de capinagem e limpeza geral dos postos de saúde, visando assim melhorar as condições físicas das UBSs e, assim, qualificar o atendimento à população. Neste sentido, o faxinaço proporciona mais segurança e conforto para os pacientes e melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde.

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.