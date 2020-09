Em Cruzeiro do Sul, Sérgio Petecão faz caminhada com Zequinha Lima e...

Em Cruzeiro do Sul, Sérgio Petecão faz caminhada com Zequinha Lima e Henrique Afonso nas ruas do Bairro do Remanso

No segundo dia de campanha o candidato a prefeito Zequinha (PP) e seu vice Henrique Afonso (PSD), tiveram um reforço de peso na caminhada pelas ruas do bairro do Remanso. O senador Sérgio Petecão (PSD) reforçou a conversa com moradores do bairro