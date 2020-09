O governador Gladson Cameli afirmou em discurso , na manhã desta segunda-feira (28), que caso alguém deseje comprar o Departamento de Abastecimento de Água ( DEPASA), ele vende amanhã.

A fala foi proferida no durante a revitalização do complexo esportivo Alilton Negreiros, no aniversário de 116 anos de Cruzeiro do Sul.

