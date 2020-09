No mutirão de serviços odontológico, mais de cem pessoas foram atendidas, estes com restauração, extração e outros. O trabalho iniciou dia primeiro e pode atender as pessoas que tinham alguma carência de atendimento bucal.

O Secretário municipal de saúde Bráz Melo destacou as ações na saúde e disse que a prefeitura tem buscado melhorar ainda mais as condições de atendimento as pessoas, principalmente das comunidades mais distantes do centro.

“Nós temos priorizado os atendimentos em mutirão na cidade e também na zona rural, pois sabemos que a dificuldade de ter um médico ou dentista para quem vive no interior ela é muito maior e por isso temos feito um esforço para manter esse tipo de atendimento”, disse.

A dentistas Cintia Freitas e Jarlene Vilanova, foram as profissionais que trabalharam no mutirão.

“Nós nos sentimos muito feliz, pois ao todo foram mais de cem pessoas atendidas. Além dos serviços odontológicos prestado, trabalhamos a parte e educação bucal, onde ensinamos as boas práticas de higienização para toda comunidade. O trabalho desenvolvido com essas pessoas, traz uma satisfação”, disse Cintia.

Os moradores da comunidade se dizem viver outra realidade, pois a saúde e atenção aos moradores tem sido um dos destaques da gestão até aqui.

“Aqui nós temos atendimento de excelência, a unidade de saúde do Gama tem serviços médicos, odontológico e isso nos deixa feliz”, disse a professora Madalena, que é uma das moradoras que foram atendidas.