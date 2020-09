O Prefeito Clodoaldo Rodrigues e o Governador Gladson Cameli receberam na tarde desta sexta-feira, 24, os Ministros de Estado Ernesto Araújo, das Relações Exteriores do Brasil e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional do Brasil, durante o II Encontro Brasil/Peru – Avanços na Integração. O Governador do Estado de Madre de Dios (Peru), Luís Guillermo Hidalgo, e do Governador do Estado de Ucayali (Peru), Francisco Pezo Torre participaram do encontro de forma virtual.

O evento que ocorreu no auditório do Sesc contou ainda com a participação dos Senadores da República Sérgio Petecão e Márcio Bittar, dos Deputados Federais Allan Rick e Mara Rocha, do Vice-Governador Major Rocha, do Presidente da Aleac Deputado Estadual Nicolau Júnior e do Deputado Estadual Luiz Gonzaga.

O Prefeito Clodoaldo Rodrigues deu as boas-vindas a equipe ministerial e enfatizou a importância da integração dos dois países, para o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul.

“Nós hoje estamos muito felizes, pois vemos um avanço na integração de Brasil e Peru, através de Cruzeiro do Sul. É um sonho de todo cruzeirense, e vemos agora todos empenhados para tornar esse sonho realidade”, enfatizou.

De acordo com o Governador Gladson Cameli, a integração Brasil-Peru é um sonho para todos os acreanos, e uma contribuição com o desenvolvimento de todo estado. “Essa rodovia é um sonho para que possamos aquecer nossa economia, e nós como governo do estado temos que nos preparar para mais esse desenvolvimento que vai chegar o quanto antes”, enfatizou o governador.

O Vice-Governador Major Rocha destacou que a licitação do projeto executivo e do projeto básico para construção da rodovia deve ser aberto até dezembro. “Já temos recursos no orçamento para o início das obras. Outro passo que estamos fazendo são as parcerias com o Sebrae, com a Federação da Indústria, com as entidades do setor empresarial para preparar nossos empresários para esse momento que vamos viver”, pontuou.

Para o Ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil Rogério Marinho, o estado vive um momento ímpar da história, contando com o presidente do Congresso Nacional sendo da região Norte, o relator do orçamento do Acre, o Senador Márcio Bittar, e o Presidente da República que tem enorme compromisso com a região, no sentido de integrá-la aos países da América do Sul.

“Estamos aqui hoje para mostrar que o Governo Federal de fato tem um compromisso com o Acre. Já conversamos com o Presidente da República junto com o Senador Márcio Bittar, e o projeto já foi aprovado e definido, e contará com apoio do executivo. Nós teremos esforços em conjunto para que esse recurso esteja consignado dentro do orçamento do próximo ano”, garantiu.

O Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, destacou que o Dnit já está elaborando um projeto básico, e todas as tratativas já estão sendo tomadas com o Peru, por um interesse reciproco dos dois países.

“Temos a experiência que a integração fronteiriça não produz apenas uma soma de oportunidades, mas uma multiplicação de oportunidades, quando existe uma boa infraestrutura de ligação. Então é isso que queremos para o Acre. Com essa presença, através do Itamarati, queremos mostrar que estamos presentes não apenas nas grandes negociações dos Estados Unidos, Europa, países asiáticos, mas também aqui com o pé no chão na fronteira, sabendo as necessidades de um estado tão importante como o Acre”, reiterou.