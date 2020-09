O prefeito do município de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, assim como sua gestão, vem sofrendo ataques nas redes sociais por parte de um site local, pelo fato da gestão não ter aceitado a proposta de realizar pagamento em mão ao proprietário do veículo de comunicação.

Por este motivo, o prefeito Jailson vem sofrendo constantes ataques, mas desta vez o referido site fez uma publicação a respeito dos ramais do município, onde afirmou que quem mora na zona rural de Rodrigues Alves estaria padecendo com a falta de manutenção dos ramais, e que a gestão municipal não estaria realizando trabalhos de recuperação.

É notório que trata-se de um conteúdo tendenciosos e sem fundamentos, haja vista, que a prefeitura vem realizando um excelente trabalho de recuperação dos mais, além de ter que refazer obras que foram realizadas na gestão passada sem a devida qualidade e zelo.

Rodrigues Alves tem quase 1000 km de ramais, e os trabalhos de melhoria chegaram a 80% dos ramais já atendidos. Lembrando que quando o atual gestor assumiu a prefeitura, a gestão anterior já havia recebido e gasto a 1ª parcela, onde realizaram em alguns lugares serviços de péssima qualidade na qual se fez necessário a atual gestão refazer.

Hoje a prefeitura conta com várias frente de serviços para dar conta de todos os ramais, pois se trata de uma demanda grande, mas mesmo com as dificuldades de poucos equipamentos o prefeito vem se esforçando ao máximo. Contemplando ramais que estavam a 4 anos sem passar uma máquina e hoje já trafegam com dignidades.

Dentre os ramais que receberam recuperação durante a gestão do prefeito Jailson estão: Eixão do São Jerônimo, fortaleza, torre da lua, bananeira, ramal São Paulo, silêncio, arco-íris e outros. Atualmente a prefeitura está com algumas equipes trabalhando nos ramais: Ramal da união, ramal do pavão, ramal do Polo, agrovila e outros.