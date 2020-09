O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) esteve nesta sexta-feira (25) reunido com o chefe da Divisão de Desenvolvimento do Incra no Acre, Hildebrando de Menezes, para falar sobre a demarcação de terras e também sobre a regularização fundiária de todos os assentamentos do Acre.

Durante o encontro, Jesus Sérgio firmou compromisso com o Incra para enviar uma emenda parlamentar, com objetivo de conceder os títulos de propriedade, para as famílias dos assentamentos.

“No Acre há várias famílias morando em assentamentos e até hoje não foi dado a eles o título da propriedade. E isso é um direito deles. Tenho percorrido algumas regiões do Estado e ouvido as demandas do povo, e essa questão foi muito debatida por essas famílias que hoje habitam em assentamentos. E além da regularização fundiária vamos também batalhar para levar até essas comunidades água, luz e infraestrutura”, afirmou o deputado Jesus Sérgio.