A partir do dia 27 de setembro até o dia 14 de novembro pode ter panfletagem, passeata, caminhada, mas tem alguns tipos de propagandas eleitorais que não são permitidas.

“Aquela circulação do carro de som pela cidade com o jingle do candidato, fazendo propaganda eleitoral não é permitida, é terminantemente proibido. O carro de som só pode acompanhar se for uma carreata, passeata ou sonorizando um comício”, disse a coordenadora da Corregedoria do TRE-PB, Vanessa do Egypto.

Até o dia 12 de novembro podem ser feitos os comícios das 8 horas da manhã até à meia-noite, encerramento de campanha. O horário pode estender por mais duas horas, mas isso só é permitido se for encerramento de campanha. Outdoor continua proibido, como nas eleições passadas, mas adesivagem do carro é permitida, contanto que sejam adesivos plásticos no tamanho de meio metro quadrado em cada cada lateral do carro e é permitido por toda a extensão do pára-brisas traseiro, desde que esse adesivo seja microperfurado.

As propagandas na internet continuam permitidas, mas as publicações de campanha só podem ser feitas até a véspera das eleições. No dia das eleições nada pode ser veiculado, aquela distribuição de santinhos também é terminantemente proibida.

“Não pode no dia da eleição, no dia da eleição só é possível a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Eu enquanto eleitor posso manifestar a minha escolha através de bandeiras, broches e adesivos, mas nunca aglomerando com outros eleitores, até uma família toda já não é permitido.

Para evitar aglomerações e o avanço do novo coronavírus a Secretaria de Saúde da Paraíba não recomenda a realização de comício, nem de carreata sem permissão das autoridades sanitárias.

De Olho no Cariri

Com Portal T5