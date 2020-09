A prefeitura de Rodrigues Alves, no interior do Acre, vai distribuir mais de R$ 140 mil de recursos federais referentes à Lei Aldir Blanc, que oferece renda emergencial a trabalhadores da cultura durante a pandemia do coronavírus.

O decreto que regulamenta os meios e critérios para a destinação dos recursos no município de Rodrigues Alves foi publicado na edição desta sexta-feira (25) do Diário Oficial do Estado (DOE).

O secretário de administração do município, Iranilson Nunes, explicou que um edital deve ser publicado na primeira semana do mês de outubro com os prazos para credenciamento dos trabalhadores do setor que preenchem os requisitos para receber o auxílio.

Ainda não foi definido o valor que cada trabalhador deve receber e nem por quanto tempo.

Quando o edital estiver aberto, todos os cadastros e inscrições devem ser feitos na sede do Departamento de Cultura e com equipe itinerante nos locais de difícil acesso. O secretário informou ainda que as inscrições também devem ser disponibilizadas no site da prefeitura.