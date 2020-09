A equipe de engenharia de trânsito do Detran em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Semtrans) realizaram a manutenção corretiva e preventiva de todos os semáforos de Cruzeiro do Sul. A parceria entre os órgãos ocorre por meio de um convênio firmado entre as instituições, possibilitando a ajuda mútua durante as ações.

De acordo com a gerente da 1ª Ciretran em Cruzeiro do Sul, Tainara Martins, durante a ação foram realizadas a troca de controladores, placas e lâmpadas queimadas.

“Destacamos que esse trabalho visa garantir a fluidez do trânsito, com intuito de evitar os acidentes de trânsito, garantindo a travessia dos pedestres, e garantindo um trânsito mais seguro para todos os envolvidos”, falou.

O Secretário Municipal da Semtrans, Muniz Verçosa , enfatizou a importância dos serviços para proporcionar um trânsito seguro na cidade.

“Essa parceria é fundamental para que tenhamos um trânsito seguro em Cruzeiro do Sul. Com a sinalização funcionando da forma correta, os condutores e os pedestres têm as orientações sobre o momento de cada um parar e de seguir, principalmente nos cruzamentos, proporcionando assim maior fluidez com segurança para todos”, enfatizou.