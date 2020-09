Iapen-AC não tem concurso público desde 2007 e MP-AC recomenda realização de certame para suprir demanda — Foto: Evandro Derze

Sem concurso público para policial penal há 13 anos, o Ministério Público do Acre (MP-AC) entrou com uma ação civil, em caráter liminar, para que o governo realize concurso para a área. O único concurso do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) foi realizado em 2007.