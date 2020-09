Assessoria – A principal mensagem da roda de conversa com o tema “O agente de trânsito e seu papel de educar”, realizada no fim da tarde desta quarta-feira, 23, em uma transmissão ao vivo, por meio das redes sociais do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), foi a necessidade de reconhecimento da sociedade no papel de salvar vidas que os fiscalizadores de trânsito desempenham.

A live faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito (SNT) 2020, que, por conta da pandemia, precisou ter sua programação ajustada à nova realidade de isolamento social.

Destaques do bate-papo

Participaram do evento a agente de trânsito do Detran Hingrid dos Santos; o chefe da fiscalização do RBTrans, Robson Ribeiro; e o tenente Edjane Maciel, que faz parte do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Acre.

Para Robson Ribeiro, é preciso que os cidadãos percebam que, se estiverem respeitando a legislação e não cometerem crimes de trânsito, jamais serão responsabilizados por meio de autuações, mais conhecidas como multas.

“O artigo 280 do Código de Trânsito diz que se o agente detecta uma infração e não autua, está prevaricando. Ou seja, ele está cometendo um crime. Mas isso não significa dizer que, além de autuar, não possamos conversar, orientar, dar palestras e auxiliar nas ações educativas do sistema de trânsito. Esse também é nosso papel”, enfatiza Ribeiro.

O tenente Edjane Maciel observou que a fiscalização educa e salva vidas. “Algumas pessoas acham que estamos ali apenas para multar, mas na verdade estamos buscando tirar pessoas embriagadas das vias. Pessoas que podem causar acidentes, ceifar vidas. Nas operações Álcool Zero, por exemplo, já recuperamos veículos roubados e até interceptamos pessoas armadas que estavam indo cometer um crime”, destaca Maciel.

Já Hingrid dos Santos explicou que os agentes de trânsito do Detran, além de desempenharem o papel fiscalizador, trabalham em conjunto com a equipe de educação da autarquia. “Nas atividades educativas, somos a equipe de apoio e de organização do fluxo de veículos, mas precisamos que o cidadão compreenda nosso papel de responsabilizar aquele que não cumpre as leis de trânsito, que mais tarde pode vir a matar um inocente nas vias”, pontua.

A live foi realizada no Dia do Agente de Trânsito, 23 de setembro, por isso o presidente do Detran/AC, Luiz Fernando Duarte, participou do evento parabenizando todos os representantes da categoria. “Nessa profissão vocês desempenham um papel importantíssimo, cuidam de vidas”, destacou.

Encerramento da SNT 2020

Encerrando a SNT no Acre, o Detran realiza na sexta-feira, 25, às 16 horas, mais uma live com o tema: “A percepção de riscos no trânsito, a importância de desenvolvê-la”. Para assistir, basta acessar no Instagram, Facebook e YouTube do @detranacre.