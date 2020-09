As polícias de Cruzeiro do Sul apreenderam, na madrugada desta quinta-feira (24), 415 kg de maconha no rio Juruá, nas proximidades de Rodrigues Alves, no interior do Acre. Dois foram presos em flagrante e um conseguiu fugir.

A apreensão foi uma ação das polícias Federal, Civil e Militar, além do Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

O tenente-coronel Evandro Bezerra, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, informou que os criminosos usaram duas embarcações para transportar o carregamento. Na primeira abordagem, por volta das 2h30, os policiais encontraram uma pequena quantidade em uma canoa de pequeno porte e prenderam o condutor.

Uma hora mais tarde, abordaram o segundo barco, de médio porte, onde estavam mais dois suspeitos e a maior parte da droga. Um deles pulou na água e conseguiu fugir entrando na mata bruta. O segundo foi preso, segundo informou a assessoria da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

A nota diz ainda que os dois suspeitos confirmaram que são de uma facção criminosa e ainda entregaram o nome de quem receberia a droga. A droga apreendida e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul. Do G1 Acre.