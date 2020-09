O anuncio segundo informou Bittar, será nesta sexta-feira (25) durante uma agenda ministerial em Cruzeiro do Sul, que contará com a presença de dois ministros, do governador Gladson Cameli, do vice Major Rocha e parte da bancada federal acreana.

“Eu recebi esse pedido do governador Gladson e jamais deixaria de me esforçar para tentar garantir e graças a Deus deu certo, sabemos da importância que essas obras tem para o estado e para nosso governo. Como relator do orçamento vou poder ajudar mais o meu estado e será uma oportunidade para direcionar recursos para as maiores prioridades”, disse Márcio Bittar.

Ainda segundo informou o senador, os projetos já estão sendo feitos e tão logo as obras devem ser licitadas e assim garantir o início dos trabalhos.