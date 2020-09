Droga apreendida em operação desde o início do ano foi incinerada na manhã desta quarta-feira (23) — Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, incinerou, na manhã desta quarta-feira (23), 108 quilos de droga em uma olaria da cidade. O entorpecente foi apreendido desde o início do ano em operações da polícia.