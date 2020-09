Diante do impasse do governo federal em criar um novo programa para substituir o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou nesta quinta-feira (24), o Projeto de Lei 4715/2020, que institui o programa Renda Básica da Cidadania, com a finalidade de conceder de forma permanente à população mais vulnerável, que sofre com o desemprego no Brasil, uma renda mínima para sobreviver.

De acordo com a proposta do parlamentar, o Renda Básica Cidadania tem como objetivo erradicar a miséria, diminuir as desigualdades sociais e promover a inclusão social. Além disso, o programa visa permitir o desenvolvimento de capacidade e autonomia das famílias, bem como a superação de situações de vulnerabilidade.

“O país ainda vive sob um impacto negativo quando se trata de estatísticas de desemprego. O comércio já está se recuperando, no entanto, isso ainda não repercutiu na geração de emprego e renda. E a nossa proposta é transformar o auxílio emergencial que vai até dezembro num programa permanente, para reduzir o impacto social das últimas crises econômicas que afetaram o Brasil, principalmente a causada pela da pandemia de Covid-19”, afirmou Jesus Sérgio.