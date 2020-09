Um dos quadros mais preparados que disputam a eleição para vereador na segunda maior cidade do Acre, Jacson Queiroz vem conquistando lideranças de todos os segmentos de Cruzeiro do Sul e aponta como um forte concorrente a uma cadeira na câmara municipal.

Com 32 anos de idade e nascido na comunidade (São Pedro) zona rural da cidade, o jovem candidato iniciou sua militância política ainda na adolescência. Aos 13 anos de idade já era dirigente no movimento estudantil secundarista e nos grupos de jovens da Igreja Católica, mais tarde, morando na zona urbana da cidade, ingressou nos movimentos populares, participando de forma direta da luta da população cruzeirense.

Daí, em diante Jacson Queiroz tem participado de todas as lutas de nosso povo, chegando a liderar muitas delas. Na UFAC foi voz ativa, dirigindo o centro acadêmicos e o diretório Estudantil-DCE, período em que liderou importantes lutas pelas melhoria das ações na Universidade Federal do Acre (campus Floresta), implantação do Restaurante Universitário (o famoso e importante RU), ampliação das bolsas de assistência Estudantil no Campus Floresta. Outra batalha travada pela gestão do DCE liderada pelo Jacson Queiroz foi a luta para melhorar o transporte aos estudantes da UFAC e do IFAC, que até hoje é deficiente.

Juventude sem perspectivas e vítima da falta de uma política séria e que os enxerguem com prioridade de uma geração que será construtora da sociedade futura.

Formado em Pedagogia pela UFAC e atualmente cursando Direito, Jacson é servidor público da educação e tem em seu projeto político esse segmento como uma das prioridades, caso venha a sair vitorioso da disputa eleitoral deste ano.

Nas eleições de 2016 quando disputou pela primeira vez, obteve quase 700 votos e bateu na trave para se eleger. Agora com mais experiência, ele se diz renovado de esperança e pronto para tentar ajudar a trazer a credibilidade e o respeito que o Parlamento Cruzeirense merece.

O PCdoB disputa eleição em Cruzeiro do Sul com uma chapa própria, essa bastante representativa e com todas as condições de conquistar uma das 14 cadeiras na câmara municipal. Na disputa majoritária, estão na aliança com Zequinha Lima (PP) e Henrique Afonso (PSD).