O Mercado Municipal de Brasiléia, Ocimar do Rêgo Albuquerque, retornou com suas atividades comerciais, após 6 meses fechado devido a pandemia do novo coronavírus.

Para alegria das pessoas que trabalham no local e para a população, o Mercado Municipal retorna com suas atividades com todos os cuidados necessários, garantindo assim o bom atendimento aos clientes e visitantes, oferecendo café da manhã e almoço.

“Trabalho aqui no mercado municipal na área da alimentação junto com outras pessoas, passamos longos 6 meses parados e voltamos, sou grata a Prefeitura de Brasiléia, por permitir que voltássemos e com medidas prevenção, estamos preparados para recebermos a população. O mercado municipal é um patrimônio público muito importante para o nosso município, as pessoas vem para socializar, para se alimentarem e realizarem compras, um lugar de paz, muito bom para o convívio familiar entre todos nós, esperamos ansiosos que a pandemia acabe e possamos todos continuarmos a nossa vida normal”, destacou Oneia Bonifácio da Silva.

Além da área da alimentação, todos os box estão de portas abertas, e as pessoas já podem visitar o local. O prédio além de oferecer uma ótima alimentação também é uma área de socialização familiar e comercial.