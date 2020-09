Órgão executor de medidas de socioeducação, o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) registrou, no primeiro semestre de 2020, uma queda no número de reincidências e na taxa de entrada de novos internos. Os resultados foram observados a partir dos dados coletados pelo Departamento de Meio Fechado e Departamento de Ações Socioeducativas da instituição, comparando-se com o mesmo período de 2019.

No que diz respeito à taxa de reincidência, é possível observar uma redução de 58% no número, o que significa que 110 adolescentes não retornaram para internação. Isso porque, no primeiro semestre de 2019, 229 adolescentes retornaram para o sistema e, no mesmo período de 2020, o número reduziu para 119 adolescentes que voltaram a praticar ato infracional e deram nova entrada nos centros socioeducativos.

Já em relação às entradas de novos internos, o ISE registrou a redução de 52%, ou seja, 201 adolescentes deixaram de entrar no sistema socioeducativo no primeiro semestre de 2020, em um comparativo com o primeiro semestre do ano anterior.

Para o presidente do ISE, Rogério Silva, a redução no número de reincidências demonstra que o trabalho começa a obter resultados positivos. “Alcançamos eficácia naquilo que nos dispusemos a fazer, socioeducação. Estamos começando a virar o jogo”, pontou.

Com relação à redução na taxa de entrada, Silva revelou que esse é um forte sinal, pois demonstra a redução na participação de adolescentes em atos infracionais, e acredita que isso requer uma avaliação mais aprofundada, por meio de um estudo de caso específico.

“Ambos os resultados devem ser comemorados por todos os atores da política de atendimento socioeducativa. É uma demonstração clara de que estamos no caminho certo ao executarmos a política de forma presente, ativa e em parceria”, afirmou o presidente.

Ele ainda ressaltou que os resultados foram alcançados graças ao comprometimento, dedicação e responsabilidade de todos os servidores do ISE para com a socioeducação e que eles são dignos de agradecimento especial. “Agradeço também ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, ao vice-governador, Wherles Rocha, e ao governador, Gladson Cameli, pelo apoio e confiança”, afirmou.