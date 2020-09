A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Núcleo de Doenças e Agravos não Transmissíveis, em parceria com o Núcleo do Telessaúde, realiza na quinta-feira, 24, às 15 horas, uma webpalestra dirigida aos municípios, no que se refere ao retorno das atividades do Programa Academia da Saúde, diante do cenário trazido pela pandemia do coronavírus.

Intitulada “Programa Academia da Saúde e doenças crônicas não transmissíveis: o desafio do novo normal”, a palestra virtual, segundo a técnica responsável pela Academia da Saúde no estado, Ana Maria Alves, tem o objetivo de orientar sobre o retorno gradual das atividades.

“Sugerimos atividades que possam ser realizadas sem infringir as medidas de segurança e saúde para este momento de pandemia. A orientação será voltada para os coordenadores do programa nos municípios”, explicou a técnica, Ana Maria Alves.

Programa Academia da Saúde

Tem como ponto principal a promoção de uma melhor qualidade de vida aos brasileiros e foi criado em 2011. No Acre, ele está habilitado nos 22 municípios, somando ao todo 50 polos do programa, que contribui para a saúde, sobretudo da população idosa e de pessoas portadoras de doenças crônicas.