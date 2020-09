Uma jiboia com mais de 4 metros foi resgatada enquanto atravessava a estrada no quilômetro 5 da BR-317, em Brasileia, no interior do Acre. O animal foi visto pelo motorista Thaylon Goes, que parou o carro e resolveu resgatá-lo.

Goes conta que a cobra estava bastante agitada e que logo atrás do carro dele vinha um caminhão, que, possivelmente, iria passar por cima do animal. Por isso, ele resolveu colocar a jiboia no carro e levar até a cidade para entregar aos bombeiros.

“Eu estava vindo da fazenda e, nas proximidades do quilômetro 5, a cobra estava no meio da pista. Ela estava muito nervosa, por sinal. Vinha um caminhão logo atrás e tenho certeza que ele ia passar por cima. Liguei o alerta, encostei o carro e consegui tirar ela para a lateral da pista. Quando ela deu uma amansada, eu peguei, coloquei na caminhonete e trouxe para a cidade. Se soltasse lá, podia algum carro passar por cima. Depois, liguei para os bombeiros”, contou.

O comandante do Corpo de Bombeiros no município, tenente Maricélio Saturnino, explicou que nessa época de queimadas os animais silvestres saem do seu habitat natural para tentar se proteger e acabam entrando nas cidades.

“Nós fomos lá no local onde esse morador estava com a cobra, fizemos o resgate e trouxemos aqui para o batalhão. Agora, vamos soltar na zona rural em uma área de mata. Ainda na terça, fizemos também o resgate de uma paca de rabo no quintal de uma residência em Brasileia. Esse animal vai ser levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), na capital”, disse o comandante. Do G1 Acre.