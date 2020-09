Pelo menos 300 famílias carentes de Rio Branco recebem ajuda da Legião da Boa Vontade (LBV) que realiza desde a terça-feira (22) a entrega de 300 kits de cestas básicas e outros 300 de higiene durante o período de pandemia da Covid-19.

As doações são feitas a famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação deve encerrar na quinta (24).

O objetivo da ação é socorrer as famílias em risco alimentar e também prover os itens essenciais para prevenção ao novo coronavírus, por meio da campanha ‘LBV SOS Calamidades – Covid 19’.

“Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a LBV tem se preocupado em ajudar as famílias a se manterem nesse período de isolamento social e distanciamento e essa é uma ação emergencial para socorrer, principalmente, aquelas pessoas que não têm condições necessárias de passar por esse momento de pandemia”, explicou Paulo Araújo, assessor de comunicação da LBV.

Vão ser beneficiadas famílias de comunidades mais vulneráveis atendidas e cadastradas pelos Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Santa Helena, Sobral e Cidade Nova.

Desde o início da pandemia, a LBV já entregou mais 1 milhão de quilos de alimentos para famílias carentes que dependem principalmente do trabalho informal, ou que estão desempregadas.

Os voluntários que fazem as entregas seguem as recomendações dos órgãos sanitários e fazem uso de máscaras, luvas e álcool em gel. Além disso, a retirada das doações é realizada de forma organizada para evitar aglomerações e também é respeitado o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Do G1 Acre.