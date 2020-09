Uma notícia muito triste abalou a imprensa acreana que apresenta luto por conta do falecimento do Jornalista Tião Vitor que se suicidou no início da noite desta quarta-feira (23).

O lamentável ocorrido aconteceu em sua moradia, localizada na Rua Chico Mendes, bairro Novo Calafate. Onde Vitor tirou a própria vida por enforcamento, sem apresentar qualquer problema durante o dia.

O comunicador estava desempenhado o seu trabalho na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco e segundo a secretária Ana Cristina Silveira, no dia de hoje, Tião Vitor compareceu ao trabalho durante o dia e desempenhou suas funções normalmente sem aparentar problemas.

“Ele veio aqui, conversamos. Não notei nada diferente. É sem dúvidas uma notícia triste demais”, lamentou a secretária de comunicação da prefeitura de Rio Branco.

Lamentavelmente este é mais um caso que entra para as estatísticas, no mês de setembro que desenvolve a campanha Setembro Amarelo, voltada para a conscientização e prevenção do suicídio.