Assessoria – Em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a Fundação FCCV instalou nesta terça-feira (22) computadores na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jesuino Lins, no bairro Alumínio, com o objetivo de permitir a modernização e a eficiência nos atendimentos à população.

Isso porque a implantação dos equipamentos vai permitir que a unidade receba o Programa de Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), o que vai agilizar os envios de sua produção e melhorar o atendimento às pessoas, facilitando ainda mais o funcionamento da UBS através de seus profissionais.

O prontuário eletrônico vai permitir, também, à própria Secretaria da Saúde ter maior controle nos atendimentos e planejar melhor as ações, de forma a tornar o atendimento mais eficiente.

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.