Divulgar e incentivar a compra de produtos acreanos, visando fortalecer a indústria local, aumentando receitas, gerando emprego e renda para a população do estado. Esse é o intuito dos empresários integrantes do Sindicato da Indústria de Produtos Alimentares do Estado do Acre (Sinpal), que estiveram na manhã desta terça-feira, 22, reunidos com o governador Gladson Cameli, em seu escritório de apoio, acompanhado do titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Anderson Abreu; do diretor da Seict, Ernandes Negreiros; e do secretário da Fazenda (Sefaz), Rômulo Grandidier.

Com o slogan “Indústria Amiga Acreana”, a campanha publicitária promovida pelo Sinpal visa o reconhecimento do consumidor dos produtos de boa qualidade e alta tecnologia feitos no Estado do Acre. Por meio de vídeo promocional, panfletos, banners, divulgação nas mídias sociais e matérias veiculadas pela imprensa e meios de comunicação do governo, o movimento quer divulgar os benefícios de se comprar produtos locais, tornando assim o Estado mais forte e melhorando a vida da população.

“Quero a indústria forte, e acredito que a campanha é muito importante para incentivar a compra de produtos regionais. Por isso é válido criarmos condições para fortalecer as cadeias produtivas, beneficiando o desenvolvimento do estado. Podem contar com o nosso governo”, afirmou Gladson Cameli na abertura do encontro, deixando claro o apoio estatal ao movimento e aos empresários que desejam investir no Estado do Acre.

“Vocês [empresários] são guerreiros. Mantiveram-se firmes durante todos esses meses de pandemia. Nós [governo] valorizamos essa dedicação e queremos ser seus aliados”, acrescentou Cameli.

A ideia do movimento é mostrar ao público em geral, de forma simples e objetiva, as vantagens da compra de produtos da indústria acreana, não apenas para os consumidores finais, como também para donos de pequenos e grandes negócios, que revendem as mercadorias. Nos panfletos de divulgação, é apresentada toda a cadeia produtiva beneficiada com a compra, passando por fornecedores, indústrias e funcionários que ganham com a ação.

“O governador foi muito receptivo, sempre apoiou a indústria local. A população em geral deve conhecer a qualidade de nossos produtos, que não deixam a desejar para nenhum outro de fora. A campanha vai nos ajudar nisso, para que os consumidores comprem alimentos de boa qualidade e ainda ajudem no quesito social, beneficiando diretamente famílias e tirando jovens de situações de risco”, afirma José Luiz Felício, presidente da Sinpal.

Para o secretário Anderson Abreu, a campanha tem tudo para ser um sucesso, com estado e indústria local lado a lado: “Com a indústria crescendo, é natural a criação de novos postos de trabalho, e é isso que nós queremos. Fazemos a nossa parte, com incentivos, e estamos sempre abertos ao diálogo para propor novas ações”.

Duas ações recentes a serem destacadas do Sinpal são as doações feitas pelo sindicato, durante fases críticas da pandemia do coronavírus, como, por exemplo, de 5 mil litros de álcool 70° e alimentos para UPAs, hospitais e Corpo de Bombeiros, além de 10 mil unidades de equipamentos de proteção individual (EPI) para quem estava na linha de frente de combate ao coronavírus. Outra ação importante foi não demitir funcionários durante a crise causada pela pandemia.

Confira abaixo o vídeo promocional da campanha “Indústria Amiga Acreana”: