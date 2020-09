Edvaldo Magalhães e Calegário, vão ao Ministério Público pedir investigação com relação ao cartão Avancard

Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse que o governo do Estado publicou um decreto que cria um percentual de 15% a mais do que já prevê a lei dos consignáveis, que estabelece os 35% para a concessão de empréstimos. Com isso, há um superendividamento do servidor público