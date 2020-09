O Secretário de Saúde Everton Farias esteve na manhã desta terça-feira 22, visitando o Laboratório municipal na Unidade de Saúde da Família Padre Theodoro, que desde o dia 14 de setembro está em pleno funcionamento, garantindo à todos os exames necessários de apoio diagnósticos que assim seja necessário realizar.

O Secretário falou que o objetivo do laboratório hoje é garantir um atendimento diferenciado e de qualidade para a população do município.

Quando a gestão assumiu, o Laboratório municipal já estava com mais de dois meses sem funcionar, com a maioria dos exames sem esta sendo realizados, por conta de equipamentos danificados, mas hoje se tem um novo compromisso, uma nova gestão compromissada de verdade com a sociedade.

“Contratamos de imediato, um prestador de serviços, que hoje vem honrando seus compromissos. Hoje o Laboratório está em pleno funcionamento no período diurnos de manhã e tarde garantindo a nossa população exames, que segue as rotinas normais de agendamento. Apenas com as coletas de manhã, processamento das amostras e entrega dos exames no período da tarde”, destacou o secretário de saúde.

O secretário ressaltou ainda que desde o dia 10 de agosto, esta realizando exames de ultrassonografias, com único detalhe, garantindo apenas para as grávidas por conta da covid-19. Que tem toda uma restrição de aglomeração, esse é o compromisso como gestor. “Garantir um atendimento digno a sociedade Rodriguesalvense em geral que buscam atendimento de Saúde em nosso município”, explanou.

Everton Farias agradeceu a população e pediu desculpas pelos transtornos: “Estamos aqui trabalhando para ajudar e contribuir na área da Saúde”. concluiu.