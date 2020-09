A classe representa os profissionais que são conhecidos como meros fiscalizadores, mas que desempenham um papel bem mais amplo e completamente necessário para garantir o cumprimento das leis e da vida no trânsito.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o agente da autoridade de trânsito é a “pessoa, civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento”. O agente de trânsito oferece apoio em acidentes, em blitzes de fiscalização e até no exercício de ações educativas.

O diretor de Operações do Detran, José Tanaca, que também é agente de trânsito, pontua os serviços essenciais desempenhados pelos colegas de trabalho. “Quando um acidente acontece, além identificar quais infrações foram cometidas para que aquele acidente ocorresse, o agente colabora com a organização do trânsito no local e auxilia na conciliação dos envolvidos. Nossos agentes também colaboram nas blitzes de fiscalização em que inúmeras vezes veículos roubados são recuperados e criminosos são detidos”, enfatiza.

Em ações educativas realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) nas ruas, as equipes de fiscalização apoiam na organização do fluxo de veículos. O mesmo ocorre em eventos nas ruas, como procissões, caminhadas, cicleatas, carreatas, eventos esportivos e outras atividades. Este ano os Agentes de Trânsito do Detran/AC apoiaram também atividades de fiscalização para coibir aglomeração, em combate a Covid-19, na capital e no interior.

Live “O agente de trânsito e seu papel de educar”

Para comemorar o Dia do Agente de Trânsito, o Detran/AC organizou uma mesa-redonda virtual para falar sobre o papel dos agentes de trânsito como educadores. A transmissão será nesta quarta-feira, 23, às 16 horas, no Instagram, Facebook e YouTube do @detranacre e será mediada pela jornalista Ana Flávia Soares. Participam do bate-papo a agente de trânsito do Detran/AC, Hingrid dos Santos, o chefe da fiscalização do RBTrans, Robson Ribeiro, e o tenente Edjane Maciel, que faz parte do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Acre.