Muitos pensaram que eu iria me esconder, eu desafio aqueles que possam provar o que disseram contra mim, desabafa Deputada Juliana Rodrigues

“Aqueles que pensaram que iriam me calar, se deram mal, me prenderam erroneamente a mim e meus filhos. Estou mais forte e meu mandato foi entregue nas mãos do senhor”, disse a parlamentar