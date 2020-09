O empresário e pré-candidato a prefeito do município de Brasileia pelo PSDB, Manoel Prete, foi o primeiro a registrar a Ata e a fazer o pedido de registro de sua candidatura.

Em conversa com Manoel Prete, o empresário afirmou que não vai abrir mão de ser o pré-candidato à prefeito nas eleições deste ano. Prete trabalhou até os últimos momentos do prazo estabelecido pela justiça, para realizar a sua convenção contra a vontade da executiva estadual do PSDB, que não o queria candidato.

Vale destacar que a chapa majoritária de Prete será sangue puro, onde Manoel terá como vice, o pré-candidato Evaristo de Souza Lima que também é do PSDB.

Em contato com os pré-candidatos, eles confirmaram que os dirigentes estaduais do PSDB não desejavam a candidatura em prol de um apoio a pré-candidata do MDB, Leila Galvão, mas a proposta de coligação foi recusada na convenção municipal.

Em 2016, Manoel Prete concorreu ao pleito municipal em Brasiléia, onde tirou uma votação expressa devido ao apoio de toda a oposição do município, resultando 6.013 votos válidos. Mas mesmo com a união de vários partidos, Prete não conseguiu se eleger.