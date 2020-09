A Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com Secretaria de Saúde, realizaram nesta sexta-feira, 18, o primeiro passeio ciclístico denominado de “juntos contra o suicídio”. O evento contou com o apoio da ambulância da saúde e Policia Militar e foram distribuídas máscaras e lanche com a presença da nutricionista.

Esta é uma ação preventiva que vem até você para dizer o quanto é importante viver. Caso esteja deprimido passando por problemas, lembre-se por maior que sejas a tempestade, Deus sempre vai está no controle. A cada novo dia que passa podemos renascer. Vale a pena viver…

A Secretária Marcia Queiroz, falou que o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização Sobre a Prevenção do suicídio. E agradeceu a todos que participaram do primeiro passeio ciclístico ” Juntos no Combate ao Suicídio”. “Não permita que seus medos tome decisão por você. Viver é a melhor opção”, disse.

O Secretário de Saúde, Everton Farias, agradeceu a todos os ciclistas que participaram deste evento e parabenizou a Secretária Márcia Queiroz, pela dedicação e o belíssimo trabalho desenvolvido a frente da Secretária de Assistência Social, que com certeza irá contribuir muito com o setor saúde. Além de citar a importância do Setembro Amarelo que é um momento especial destinado a conscientização da população e assim evitar o suicídio.

Com a conscientização 90% pode ser evitado, quando são detectados precocemente. Hoje em nosso País, cerca de 12 mil pessoas a cada ano, nós perdemos por suicídio. A nível mundial, mais de um milhão de pessoas sofrem com depressão e consequentemente a vontade de tirar a própria vida.