Após uma conversa realizada na manhã desta segunda-feira, 21, entre o Prefeito de Cruzeiro do Sul Clodoaldo Rodrigues e o Prefeito de Guajará Ordean Silva, foi firmada uma parceria entre as duas prefeituras. A ajuda entre os municípios ocorre na área da saúde e recuperação de ramais.

Devido a proximidade das cidades, os moradores dos dois municípios dependem um do outro. Na área de saúde a Prefeitura de Guajará deve doar medicamentos e testes rápidos que estão em falta em Cruzeiro do Sul, e consequentemente o Hospital do Juruá permanece disponível para atender os pacientes do interior do Amazonas. As duas prefeituras pretendem ainda realizar melhorias no acesso dos ramais.

“Nossa parceria será firmada para que possamos alcançar tanto a área de vicinais como na saúde. Nós guajaraenses dependemos muito de Cruzeiro do Sul, e precisamos ter essa parceria cada vez mais firme. Nossa preocupação é essa, de manter o bom diálogo e a conversa para ter essas parcerias. Vamos avançar muito ajudando nossos irmãos cruzeirenses”, disse.

O Prefeito Clodoaldo Rodrigues agradeceu a parceria com Guajará, e destacou a importância das ações conjuntas.

“Temos pessoas que residem no Amazonas e da mesma forma eles têm moradores aqui na área do Acre, então estamos fazendo essa parceria, onde a Prefeitura já está nos ajudando na situação da saúde, com testes rápidos e medicamentos, até que as coisas se normalizem. Agradecemos essa parceria”, enfatizou o prefeito Clodoaldo Rodrigues.

Assessoria