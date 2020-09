Mulher mata marido com facada no pescoço após usar droga e se...

Ela foi presa em flagrante com a faca usada no crime e na delegacia chorou dizendo que não sabia o que tinha acontecido. Caso ocorreu na madrugada desse domingo (20) no bairro Laélia Alcântara, em Rio Branco. Vídeo mostra momento em que mulher dá facada no marido.