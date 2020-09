A Fundação FCCV está atuando em parceria com a Secretaria Municipal de Cruzeiro do Sul nas ações realizados durante a campanha Setembro Amarelo, cujo objetivo é alertar as pessoas alertar a população para a prevenção do suicídio.

Algumas das ações são realizadas pelo Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) e contam com a participação de colaboradores da FCCV. Estão sendo realizados bate-papos, palestras e campanhas em unidades básicas de saúde (UBSs) e nos eventos da Prefeitura.

No Brasil, o Setembro Amarelo foi iniciado em 2015 por iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). O mês foi o escolhido porque, desde 2003, o 10 de setembro é Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.