Visando melhorar a atuação e o trabalho dos agentes comunitários e de combate às endemias de todo o Acre, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou ano passado um requerimento ao Ministério da Saúde, onde sugeriu a criação do Sistema Nacional de Coleta e a distribuição de equipamentos eletrônicos (tablet) aos agentes, para armazenamento, organização e transmissão online dos dados coletados das famílias acreanas.

O Ministério da Saúde implantou o programa e passou a distribuir o equipamento aos agentes comunitários de saúde de todo o país. No Acre, os agentes coletam as informações diretamente na casa das famílias usando o tablet e transmitem os dados ao Ministério.

O parlamentar encontrou neste último fim de semana, durante visitas as comunidades e assentamentos da Região do Juruá, um agente comunitário já registrando as informações das famílias no tablet.

“Antes o atendimento dos agentes à população era feito com papel e muito burocrático, agora com a tecnologia implantada pelo Ministério da Saúde os dados são registrados mais rápido e capaz de melhorar e agilizar as ações da saúde em benefício do povo acreano. Fiquei muito feliz por ter encontrado o Roberto e ter visto de perto que o nosso trabalho em Brasília está trazendo benefícios para o nosso Estado”, afirmou o parlamentar.