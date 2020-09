Foi com um gol no fim, no último lance da partida e com emoção que o Rio Branco-AC iniciou a caminhada no Campeonato Brasileiro da Série D. Na noite deste sábado (19), na Arena Acreana, na capital do Acre, o Estrelão venceu o Independente-PA por 2 a 1, na abertura do grupo 1 da quarta divisão. O Alvirrubro saiu na frente aos 36 minutos do primeiro tempo, graças a um gol contra marcado pelo zagueiro Natan, do Galo Elétrico. Aos 49, o time acreano teve a oportunidade de ampliar a vantagem em uma penalidade sofrida por Guilherme Campana, derrubado pelo goleiro Renan Paredão dentro da área. Mas na cobrança, o atacante Marcos bateu e o camisa 1 visitante fez a defesa no canto esquerdo. No segundo tempo, o Independente-PA chegou ao empate com Raygol, em cobrança de pênalti aos 28 minutos. Quando a partida parecia que terminaria empatada, Lyniker, que havia entrado em campo minutos antes, fez de cabeça o gol da vitória do Rio Branco, aos 51 minutos, garantindo os primeiros pontos na competição.

COMO FICAM

O Rio Branco-AC fica na liderança do grupo 1 com três pontos. O Independente-PA está na lanterna, em oitavo, sem ponto somado. Três jogos completam a primeira rodada, neste domingo (20): Bragantino-PA x Vilhenense-RO, Ji-Paraná-RO x Atlético-AC e Galvez x Fast-AM.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Estrelão volta a campo no próximo sábado (26), contra o Fast-AM, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM), às 21h30. O Independente-PA encara o Galvez no domingo (27), no estádio Navegantão, em Tucuruí, no interior do Pará, às 16h. Os jogos são no horário de Brasília.

PRIMEIRO TEMPO

O Rio Branco-AC iniciou a partida melhor, tentando colocar o Independente-PA no campo de defesa e pressionar até sair o primeiro gol. Aos 10, Marcos cabeceou da entrada da área do time paraense e por pouco não marcou o primeiro do Esrelão. A bola quicou na frente do goleiro Renan Paredão, que espalmou meio atrapalhado. A bola bateu na trave e saiu para escanteio. Aos 12, Bruce arriscou de fora da área e Renan Paredão espalmou. Os visitantes conseguiram segurar o ímpeto do Estrelão nos primeiros 25 minutos e passaram a equilibrar a partida, mas com pouca eficiência ofensiva. Aos 36, depois de um bom passe de Cassiano, Guilherme Campana recebeu dentro da área do Independente-PA e finalizou. Renan Paredão fez a defesa parcial, mas a bola rebateu no zagueiro Natan, do Galo Elétrico, e foi parar dentro do gol: 1 a 0 Rio Branco-AC. A partida seguiu com o Estrelão ditando o ritmo. Aos 49, Guilherme Campana apareceu novamente dentro da área e foi derrubado por Renan Paredão. Pênalti que o atacante Marcos bateu e parou nas mãos do goleiro do Galo Elétrico, desperdiçando a chance de ampliar a vantagem antes do intervalo. Após a cobrança da penalidade, a arbitragem encerrou o primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final o cenário mudou. O Rio Branco-AC não voltou com a mesma intensidade do primeiro tempo, o Independente-PA cresceu e passou a incomodar a defesa do Estrelão e o goleiro Bruno. O time acreano chegava algumas vezes, principalmente pelo lado esquerdo, no entanto, sem tanto perigo para o goleiro Renan Paredão. Aos 27 minutos, a defesa do Rio Branco-AC bobeou, Raygol ficou com a bola dentro da área e foi derrubado por Sabella. Na cobrança, o próprio Raygol empatou a partida. Aos 34, por pouco o Estrelão não fez o segundo após cabeceio de Wallinson, que saiu perto do gol do Independente-PA. Três minutos depois, o goleiro Renan Paredão fez grande defesa e evitou gol de Filipe, que finalizou rasteiro no canto direito. O jogo seguiu empatado e quando parecia que o placar não mudaria mais, o Rio Branco-AC achou o gol. Bruce cruzou pelo lado esquerdo, Guilherme Campana escorou de cabeça dentro da área, e Lyniker cabeceou com força, na pequena área para fazer o gol da vitória do Estrelão: 2 a 1. Por Globo Esporte Acre