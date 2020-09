Fora de casa, o Atlético-AC começou bem no primeiro tempo, mas o Ji-Paraná impôs seu ritmo e apertou o Galo Carijó com um gol aos 30 minutos.

Mesmo com o 1 a 0 do primeiro tempo, o time visitante entrou com força na segunda etapa de jogo e Willian empatou o jogo com gol de cabeça. Bate bola e tentativas de gols dos dois times definiu os minutos finais do jogo. Com o empate, cada time soma um ponto na tabela do grupo 1.

E AGORA?

O Ji-Paraná viaja até Vilhena, em Rondônia, para encarar o Vilhenense e reviver as finais do Campeonato Rondoniense de 2019, no próximo sábado, 26. Já o Atlético-AC vai receber o Bragantino-PA, na Arena Acreana, também no sábado, 26.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo com muita chuva e com o campo encharcado,o Atlético-AC foi avançando para a área do Ji-Paraná e tetava converter e até chegou a explodir com uma bola na trave.

A visibilidade foi ficando pior ao longo do jogo, já que a chuva ia aumentando, mas o time da casa tentou não se abater com o tempo fechado e marcou um gol aos 30 minutos de jogo. Kabrine, camisa 6 do Ji-Paraná, chutou e abriu o placar no Biancão. Destaque também para o goleiro Dida, do Atlético-AC, que fez grandes defesas.

Por globo esporte Acre