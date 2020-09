Seguindo o cronograma de investimentos em infraestrutura de ramais,

planejado pela Secretaria de Obras e Planejamento, a Prefeitura de Brasileia

está há 100 dias trabalhando na reconstrução da ponte do ramal do quilometro

59 que passa sobre o Rio Xapuri, dentro da Reserva Extrativista Chico

Mendes, com recursos próprios e apoio do Governo do Acre com o bate-estaca

e o engenheiro do Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura

Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

O secretário de obras Francisco Lima acompanhado da prefeita Fernanda Hassem estiveram realizando uma vistoria na ponte do ramal do Km 59. A obra já está bem avançada, em fase de conclusão, garantindo aos moradores das comunidades do outro lado do rio Xapuri travessia de inverno a verão.

Segundo o morador da Resex, Luís Bento, o coração do quilometro 59 é a ponte. “Essa ponte representa tudo, nossa vida e trabalho o coração desse ramal é a ponte. No inicio da obra me perguntaram se eu acreditava que essa ponte ia ficar pronta eu falei que não acreditava, sou crente, mas só acredito no que vejo. Hoje estou vendo, falta pouco para concluir, e muito agradecido por tudo, quando a pessoa trabalha com seriedade o resultado aparece” ressaltou Luís Bento, morador do Km 59.

O valor investido, pela atual gestão com recurso próprio, na ponte do quilometro 59 foi inferior ao valor gasto há 17 anos através de uma emenda parlamentar para a construção.

Qualidade do Ramal

Ainda no quilometro 59 a Prefeitura de Brasileia realizou a recuperação de mais de 200 Km de ramal, principal e braços, melhorando o trânsito dos moradores, escoamento de produção e o livre acesso durante o inverno e verão para a cidade.

“Todos nós dependemos desse ramal, e com o trabalho que a secretaria de obras realizou aqui já melhorou bastante a nossa vida. Hoje eu posso dizer que temos um ramal de qualidade, ramal não, temos uma BR”, destacou Raimundo Marreira, morador do Reserva Chico Mendes Km 59.