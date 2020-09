O técnico Everton Goiano ainda não assumiu o comando do Atlético-AC. Ele está em Ji-Paraná (RO), onde encontrou com a delegação celeste e vai assistir ao jogo contra o Ji-Paraná, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, neste domingo (20).

Antes de começar os trabalhos oficialmente no clube, a partir desta segunda-feira (21), tem aproveitado o tempo junto com a delegação acreana para conversar com o auxiliar técnico Adriano Louzada, que vai comandar a equipe na estreia, para saber mais detalhes do que vai encontrar para a sequência da temporada.

– A gente está aqui com o Louzada, estamos conversando bastante, ele já vem adiantando, passando bastante coisas. É lógico que a preocupação nossa são esses três pontos (da 1ª rodada) – disse em entrevista veiculada pela Rádio Difusora Acreana, nesse sábado (19).

Segundo Everton Goiano, a ideia é observar o elenco para saber da necessidade de reforços. Ele garante que não há pressa para contratação de jogadores no momento.

– A dificuldade do clube é muito grande também e a gente espera dar continuidade no trabalho, a princípio com essa equipe. Me parece que estão vendo umas duas, três peças que já falaram com o próprio Louzada que ia necessitar e a gente não tem pressa de trazer jogadores não. A gente quer que esses atletas que aqui estão tenham um rendimento alto e, vindo automaticamente o resultado, a gente só dá sequência pra primeiro conseguir essa vaga entre os quatros, que a gente sabe que é um campeonato muito difícil – afirmou.

O treinador reforça que a meta inicial para a Série D é conquistar uma das quatro vagas do grupo 1 para o mata-mata. A partir daí, ele considera ser possível ver até onde o clube poderá ir na competição.

– A preocupação nossa hoje é brigar por uma dessas quatro vagas, classificar, aí você vai conhecendo a competição, vai acompanhando os outros grupos pra saber até onde a gente pode fazer um investimento pra subir – ressaltou.

O Atlético-AC estreia neste domingo, contra o Ji-Paraná-RO, no estádio Biancão, no interior de Rondônia, às 16h (de Brasília). As duas equipes estão no grupo 1, ao lado de Bragantino-PA, Fast-AM, Galvez, Independente-PA, Rio Branco-AC e Vilhenense-RO.

